15:08
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
СНГ

Главы стран Содружества намерены усилить борьбу с терроризмом

Главы стран Содружества намерены усилить борьбу с терроризмом. Об этом заявлено по итогам саммита СНГ, который завершился в Казахстане.

Заседание совета глав государств СНГ проходило полностью в закрытом формате. Более полутора часов президенты обсуждали вопросы безопасности и противодействия терроризму и экстремизму, план дальнейшей работы организации и празднование ее 25-летия. Всего в повестке значилось 17 вопросов.

По итогам обсуждения президенты подписали несколько документов. Среди них заявление глав государств по случаю 70-летия создания ООН и о борьбе с международным терроризмом. Страны СНГ приняли обращение в связи с 30-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС. Утвердили программу сотрудничества в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2016-2020 годы, концепцию военного сотрудничества до 2020 года, соглашения о порядке создания и работы совместных следственно-оперативных групп на территориях стран Содружества, о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и другие документы.

«Заседание совета прошло весьма плодотворно. Об этом говорит то, что президенты так долго разговаривали в узком формате. По мнению глав государств СНГ, Совет безопасности ООН должен стать более представительным и эффектным, чтобы отвечать требованиям современного мира. Страны СНГ готовы конструктивно взаимодействовать структурами ООН в борьбе с терроризмом. На заседании представили информацию о правовом обеспечении интеграционных процессов», - прокомментировал итоги заседания председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.
Ссылка: http://m.24.kg/sng/21013/
просмотров: 165
Версия для печати
Материалы по теме
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма исключила Кыргызстан из числа стран, находящихся под наблюдением
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе