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СНГ

Александр Лукашенко: До Нового года Кыргызстан почувствует эффект от вступления в ЕАЭС

«До Нового года Кыргызстан почувствует эффект от вступления в ЕАЭС», - заявил сегодня на заседании Высшего евразийского экономического совета президент Беларуси Александр Лукашенко.

По его словам, сегодня для глав государств был тяжелый день. Сначала они вышли далеко за рамки утвержденной повестки на заседании Совета глав СНГ. Ситуация повторилась и на заседании Высшего евразийского экономического совета.

«Мы долго обсуждали вопросы по требованию президента Кыргызстана. Это вопросы, связанные со вступлением КР в ЕАЭС. В том числе с эффективностью этого шага. Мы договорились, по предложению президента России, его поддержал и глава Казахстана, что страны серьезным образом проработают вопросы, связанные с проблемами на границе КР и РК», - отметил Александр Лукашенко.
Ссылка: http://m.24.kg/sng/21036/
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