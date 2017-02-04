Сергей Сидорский: У Кыргызстана есть своя товарная ниша, в которой он может составить конкуренцию другим странам ЕАЭС

«У Кыргызстана есть своя товарная ниша, в которой он может составить конкуренцию другим странам ЕАЭС», - заявил журналистам член коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский.

По его словам, у экономики Кыргызстана есть конкурентные преимущества. Например, КР может поставлять в страны Евразийского экономического союза ранние овощи и фрукты. Страна может составить неплохую конкуренцию партнерам по союзу в вопросах земледелия.

«Надо использовать эту нишу. Необходимо посмотреть, что сегодня вы можете сделать как «Кыргызстан - экспортоориентированная страна» для внутреннего рынка союза. Стоит изучить, что мы не производим или импортируем из стран за пределами ЕАЭС. Так КР сможет нарастить экспорт. Возьмите эти вопросы на вооружение. Также у вас может быть хорошо развита энергетическая экономика. Сегодня реализуются многие энергопроекты, в том числе по зеленой экономике, экономике будущего. Это весьма перспективное направление», - отметил Сергей Сидорский.

«В ЕАЭС сегодня в два-три раза затраты по промышленно-хозяйственной деятельности выше, чем по отдельным отраслям экономики. У нас огромные ресурсы внутри стран. Очистившись от шелухи, которая годами висела и довлела над экономикой, мы сделаем качественный рывок. Мы сразу увидим собственный большой рынок и экспортный рынок для наших стран», - добавил он.