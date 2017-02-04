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Александр Апокин: Страны ЕАЭС только учатся совместно развивать экономику

«Страны ЕАЭС только учатся совместно развивать экономику», - заявил сегодня на X международной конференции «Евразийская экономическая интеграция» руководитель группы исследований мировой экономики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Александр Апокин.

По его словам, Евразийский экономический союз – молодое объединение. «Пока рано сравнивать его с тем же Европейским союзом. В то же время институционально они разные. При этом страны союза не только строят экономическое развитие, но и вместе сталкиваются с шоками», - отметил он.

«При этом поведение экономик стран ЕАЭС во время кризиса различно. Разные и способы адаптации к шокам. Например, анализ взаимной торговли России и Казахстана показывает, что в этих странах уровень внешней торговли сократился больше, чем внутренней. А в Беларуси, Армении и Кыргызстане ситуация прямо противоположная. Если же очистить данные по объемам товарооборота от ценового фактора, то мы заметим, что как такового серьезного физического падения объемов взаимной торговли не произошло», - отметил Александр Апокин.
Ссылка: http://m.24.kg/sng/21830/
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