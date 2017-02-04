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СНГ

В Душанбе начинается заседание Совета глав правительств СНГ

В Душанбе (Таджикистан) начинается заседание Совета глав правительств Содружества в узком составе.

В проект повестки дня заседания внесены вопросы, в основном касающиеся взаимодействия в экономической сфере. Это, в частности, реализация Договора о зоне свободной торговли, деятельность отраслевых органов в сфере экономики, мероприятия по реализации третьего этапа Стратегии экономического развития СНГ, вопросы инновационного сотрудничества, конкуренции на товарных рынках, электросвязи, энергетики, рынка ценных бумаг, а также большой блок документов финансового характера.

Главы правительств рассмотрят документы, регламентирующие взаимодействие в области физкультуры и спорта, международного молодежного сотрудничества, образования, медико-социальной помощи ветеранам, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и безопасности.
Ссылка: http://m.24.kg/sng/21891/
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