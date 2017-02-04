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СНГ

Главы правительств СНГ приняли в Душанбе ряд документов

На очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, проходящем сегодня в Душанбе (Таджикистан), принят ряд документов.

Участники заседания утвердили планы:

- по реализации третьего этапа Стратегии экономического развития СНГ до 2020 года;

- мероприятий на 2016-2017 годы по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества государств Содружества до 2020 года;

- мероприятий на 2016-2018 годы по реализации Стратегии развития физкультуры и спорта до 2020 года.

Также уточнен Перечень пилотных инновационных проектов Межгосударственной программы сотрудничества СНГ до 2020 года. На заседании одобрены основные направления дальнейшего развития медико-социальной помощи и повышения качества жизни ветеранов войн – участников локальных конфликтов и членов их семей в странах СНГ до 2020 года, а также комплекс мер по развитию и стимулированию использования природного газа в качестве моторного топлива для транспортных средств в СНГ до 2020 года.

Кроме того, главы правительств подписали Соглашение об условиях осуществления межоператорских взаиморасчетов при оказании услуг международной электросвязи в государствах СНГ. Принято решение создать международный учебный центр по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов в области производства, транспортировки, хранения и использования природного газа в качестве моторного топлива на базе Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, а также базовой организации стран Содружества по образованию в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

Совет глав правительств на три года продлил пребывание в должности заместителя руководителя Антитеррористического центра СНГ Марата Абдыраева (Кыргызстан).

Следующее заседание Совета глав правительств планируется провести 27 мая 2016 года в Бишкеке.

Фото РИА "Новости"
Ссылка: http://m.24.kg/sng/21898/
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