Кыргызстан продолжит выступать за укрепление сотрудничества в рамках СНГ

Кыргызстан продолжит выступать за укрепление сотрудничества в рамках Содружества независимых государств. Об этом заявил сегодня на заседании Совета глав правительств СНГ и.о. премьер-министра КР Темир Сариев.

«Я рад, что сегодня мы своим личным присутствием подтверждаем приверженность ценностям Содружества и вносим свою лепту в развитие нашего взаимовыгодного многостороннего сотрудничества. Хочу заверить, что Кыргызстан выступает и будет последовательно выступать за укрепление сотрудничества в рамках СНГ и дальнейшее развитие дружественных отношений между нашими странами. Уверен, что итоги заседания Совета станут хорошей основой для конструктивного обмена мнениями по самым насущным и актуальным вопросам дальнейшего взаимодействия наших стран», - цитирует Темира Сариева пресс-служба кабмина.