15:08
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
СНГ

В странах ЕАЭС создадут электронные паспорта транспортных коридоров

В странах ЕАЭС создадут электронные паспорта транспортных коридоров. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

По ее данным, накануне состоялось заседание подкомитетов ЕЭК по инфраструктуре и логистике и по железнодорожному транспорту. На них рассмотрены вопросы повышения транзитного потенциала стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Решено начать электронную паспортизацию транспортных коридоров ЕАЭС.

«Внедрение электронных паспортов транспортных коридоров позволит более точно и эффективно принимать решения и планировать развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Добиться этого удастся за счет оптимизации учета, анализа и оценки эффективности уровня развития и функционирования инфраструктуры, объемов транспортных потоков и транспортной работы», - комментируют в ЕЭК.

Также рассмотрены проект по созданию общих требований безопасности на железнодорожном транспорте и вопрос лицензирования деятельности по перевозке грузов, пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений в странах ЕАЭС.
Ссылка: http://m.24.kg/sng/22049/
просмотров: 164
Версия для печати
Материалы по теме
Данияр Иманалиев: Пик влияния от вступления в ЕАЭС придется на 2016 год
ЕАЭС призывает Евросоюз к интеграции
Перевозчики стран ЕАЭС получат право на одну перевозку своего иностранного груза по территории Кыргызстана
Александр Апокин: Валютное взаимодействие стран ЕАЭС – самая чувствительная сфера
Александр Апокин: Страны ЕАЭС только учатся совместно развивать экономику
Ашот Тавадян: С таким уровнем коррупции, как в странах ЕАЭС, мы ничего не добьемся
За два месяца после вступления Кыргызстана в ЕАЭС хорошо работают налоговые инструменты
Все министры Евразийской экономической комиссии работают над скорейшей адаптацией Кыргызстана к нормам ЕАЭС
Сергей Сидорский: У Кыргызстана есть своя товарная ниша, в которой он может составить конкуренцию другим странам ЕАЭС
В странах ЕАЭС предлагают уравнять ставки акцизов на табак и алкоголь
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе