Жителю Оша в Казахстане грозит пожизненный срок за транзит наркотиков

В начале июня 2015 года на контрольно-пропускном пункте «Косак» Успенского района сотрудники Комитета национальной безопасности и пограничной службы задержали автомашину с гражданами Кыргызстана, в ходе осмотра обнаружили тайник с 31 брикетом героина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Павлодарской области Казахстана.

По ее данным, тайник оборудован под панелью в печном отсеке автомашины, тщательно заварен металлическими листами и покрыт слоем шумоизоляционных материалов. Вес изъятого героина составил более 29,8 килограмма.

Кроме того, у водителя – жителя города Оша - изъят гашиш весом 0,61 грамма.

«В ходе расследования водитель полностью признал свою вину, показав, что перевозил наркотические средства из Оша в город Новосибирск РФ транзитом через Казахстан. Данный гражданин в 2005 году был осужден за аналогичное преступление», - поясняет пресс-служба.

«В настоящий момент дело направлено в специализированный межрайонный уголовный суд Павлодарской области. Если он признает жителя Кыргызстана виновным, то ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества», - говорится в сообщении.