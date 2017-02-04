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Перевозчики стран ЕАЭС получат право на одну перевозку своего иностранного груза по территории Кыргызстана

Перевозчики стран ЕАЭС получат право на одну перевозку своего груза по территории Кыргызстана. Об этом сообщают в Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, накануне состоялось заседание коллегии ЕЭК. Рассмотрены вопросы в сфере торговли, таможенного сотрудничества, энергетики и инфраструктуры, экономики и финансовой политики. Одобрено решение о присоединении КР к программе либерализации каботажных перевозок автомобильным транспортом в рамках ЕАЭС. Планируется, что с 1 января 2016 года перевозчики из Армении, Беларуси или России, завершив автоперевозку грузов из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, получат право на обратном пути в государство регистрации выполнить одну каботажную автоперевозку грузов по территории Кыргызстана.

«Речь о перевозках по Таласской, Чуйской или Иссык-Кульской областям. Аналогичные условия касаются и перевозчиков, зарегистрированных в Кыргызстане. Программой предусмотрено, что с 1 января 2020 года каботажные перевозки в попутном направлении можно будет осуществлять по территориям любых регионов стран ЕАЭС. С 1 января 2025-го количество таких перевозок увеличат до трех», - комментируют в ЕЭК.
Ссылка: http://m.24.kg/sng/22135/
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