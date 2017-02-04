Лидеры ПП «Бутун Кыргызстан Эмгек» о решении Верховного Суда

Верховный суд не поддержал решение Первомайского суда о пересчете
голосов на некоторых избирательных участках по заявлению партии «Бутун
Кыргызстан Эмгек».
Мотивация на этот раз оказалась предельно простой: партийцы опоздали с
подачей жалобы в ЦИК по результатам на спорных участках. Так ли это на
самом деле, и что намерены предпринять в «Бутун Кыргызстан Эмгеке» в
ближайшее время?
В пресс-конференции принимают участие:
Адахан Мадумаров – лидер ПП «Бутун Кыргызстан Эмгек»,
Надира Нарматова – экс-депутат ЖК КР