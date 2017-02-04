Кыргызстан в ЕАЭС: реальность превзошла наихудшие прогнозы, лоббисты в ЖК КР подливают масло в огонь. Проблема требует срочного вмешательства властей

Проблемы, решить которые Кыргызстану следовало еще до вступления в ЕАЭС, сейчас «заиграли» в полную силу. Палки в колеса при этом усердно вставляют отдельные депутаты ЖК КР, имеющие бизнес, например, в сфере международных перевозок.
Но, тем не менее, предприниматели, объективно оценивая перспективы ЕАЭС, не теряют надежд и просят ЖК КР и правительство помочь в решении возникающих проблем. Бизнесмены также проинформируют СМИ о результатах собственных достижений в освоении рынков ЕАЭС.
В пресс-конференции принимают участие
Алмаз Мамбеталиев – директор транспортной компании,
Сергей Пономарев – президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг КР,
Дамира Долоталиева – председатель ЦК профсоюза работников торговли КР.