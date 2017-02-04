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ОБФ «Агитбригада» о втором этапе международного проекта, посвященного памяти воинов-кыргызстанцев, павших в Великой Отечественной войне

ОБФ «Агитбригада» приступает ко второму этапу международного проекта, посвященного памяти воинов-кыргызстанцев, павших в Великой Отечественной войне.

Подробно о программе и целях этого уникального и единственного в Кыргызстане проекта на пресс-конференции расскажут:

Керим Шатманов – директор ОБФ «Агитбригада»,

Виктор Денисенко – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в КР,

Узарбек Жылкыбаев – депутат ЖК КР (СДПК),

Эрнис Асаналиев – Заслуженный артист КР, дирижер Президентского камерного оркестра «Манас»,

Марат Ибраев, Элнура Самарбекова – лауреаты международных конкурсов вокалистов. 
Ссылка: http://m.24.kg/video/29154/
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