ОБФ «Агитбригада» о втором этапе международного проекта, посвященного памяти воинов-кыргызстанцев, павших в Великой Отечественной войне

ОБФ «Агитбригада» приступает ко второму этапу международного проекта, посвященного памяти воинов-кыргызстанцев, павших в Великой Отечественной войне.

Подробно о программе и целях этого уникального и единственного в Кыргызстане проекта на пресс-конференции расскажут:

Керим Шатманов – директор ОБФ «Агитбригада»,

Виктор Денисенко – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в КР,

Узарбек Жылкыбаев – депутат ЖК КР (СДПК),

Эрнис Асаналиев – Заслуженный артист КР, дирижер Президентского камерного оркестра «Манас»,

Марат Ибраев, Элнура Самарбекова – лауреаты международных конкурсов вокалистов.