Круглый стол «Политический сезон-2016: цели и риски»

Центр политико-правовых исследований совместно с ИА «24.kg» проводят круглый стол.
Мало кто ожидал такого активного начала нового политического сезона. Скандальные взаимные обвинения политиков, демарши, аргументы за и против проведения референдума и по вопросу внесения изменений в Конституцию КР, призывы к роспуску парламента и отставке правительства…
Что в действительности происходит на политическом поле-2016? Известные эксперты обсудят, каким они видят дальнейшее развитие событий.
Новый политсезон проанализируют:
Тамерлан Ибраимов – к.ю.н., ученый-конституционалист,
Зайнидин Курманов – д.и.н., профессор политологии,
Шерадил Бактыгулов - политолог,
Эльмира Ногойбаева – эксперт, исследователь общественно-политических и социальных процессов,
Марат Казакпаев – политолог.