Круглый стол «Политический сезон-2016: цели и риски»

Центр политико-правовых исследований совместно с ИА «24.kg» проводят круглый стол.



Мало кто ожидал такого активного начала нового политического сезона. Скандальные взаимные обвинения политиков, демарши, аргументы за и против проведения референдума и по вопросу внесения изменений в Конституцию КР, призывы к роспуску парламента и отставке правительства…



Что в действительности происходит на политическом поле-2016? Известные эксперты обсудят, каким они видят дальнейшее развитие событий.



Новый политсезон проанализируют:



Тамерлан Ибраимов – к.ю.н., ученый-конституционалист,



Зайнидин Курманов – д.и.н., профессор политологии,



Шерадил Бактыгулов - политолог,



Эльмира Ногойбаева – эксперт, исследователь общественно-политических и социальных процессов,



Марат Казакпаев – политолог.