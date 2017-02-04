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К 25-летию независимости Кыргызстана - Международный фестиваль документальных фильмов «Бир Дуйно» - смотрим, обсуждаем, думаем

 

Мы живем в едином мире. Сердце каждого из нас наполнено желанием быть свободным и счастливым. Это простая и ясная мысль связывает в единое повествование киноленты из Узбекистана, Казахстана, России, Грузии, Швейцарии, Франции, Китая, Ирана, Индии, Перу, Сенегала, Южного Судана, Южной Африки о многообразных социальных проблемах.

Традиционно «Бир Дуйно» выступает также как платформа для живого обсуждения единых для всех вопросов о правах и свободах человека.

Стратегический партнер «Бир Дуйно» - институт омбудсмена КР.

В пресс-конференции принимают участие:
Ерлан Алимбаев – заместитель омбудсмена КР,
Толекан Исмаилова – директор Х Международного фестиваля «Бир Дуйно Кыргызстан-2016»,
Азамат Арыков – координатор фестиваля,
Таалайбек Кулмендеев - секретарь Союза кинематографистов КР,
Данияр Муканбетов – режиссер.
Ссылка: http://m.24.kg/video/38977/
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