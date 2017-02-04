16:10
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Видео

Больше никаких трагедий и горькой судьбы «бедного заемщика»: О внесении поправок в Законы КР «О залоге», «О банковской тайне» и Гражданский кодекс

Всего несколько поправок в Гражданский кодекс, Законы КР «О залоге» и «О банковской тайне» могут кардинально изменить напряженную ситуацию с невозвратом кредитов, произвольным изъятием заложенной собственности и всеми вытекающими отсюда печальными последствиями для заемщиков. К слову, к числу этой категории граждан (включая и юридические лица) относятся более 500 тысяч кыргызстанцев.


Отметим, что поправки были разработаны с участием депутатов ЖК КР, представителей госорганов, судебной системы, бизнеса и гражданского сектора.

В чем состоит суть предлагаемых поправок? Как изменится порядок судебного рассмотрения спорных вопросов и что исключит «коррупционную составляющую»?
В пресс-конференции принимают участие:

Нурипа Муканова – генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета КР
Омурбек Закиярев - эксперт Антикоррупционного делового совета КР
Иван Дробитько - эксперт Антикоррупционного делового совета КР
Рузеля Транбаева – юрист
Ссылка: http://m.24.kg/video/40342/
просмотров: 7
Версия для печати
Популярные новости
Депутатские полномочия наоборот: как земельный участок общего пользования стал собственностью семьи лидера «Ата Мекена» Депутатские полномочия наоборот: как земельный участок общего пользования стал собственностью семьи лидера «Ата Мекена»
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе