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Реформирование Государственной противопожарной службы: тупо сломать систему не значит провести «оптимизацию»

 

В нынешнем году исполнилось 90 лет со дня создания Службы государственной противопожарной безопасности. Реалии таковы, что 2016-й может стать и годом прекращения ее деятельности. Под соусом оптимизации будет разрушена, как считают ветераны службы, отлаженная за многие годы самостоятельная и действенная система профилактики и борьбы с огнем. Невостребованными останутся целая армия офицеров и специалистов, а созданная техническая инфраструктура под шумок уйдет в распыл…

В пресс-конференции принимают участие:

Анвар Сартаев – представитель ветеранов противопожарной службы,

Кырманчы Султанов – председатель Совета ветеранов Противопожарной службы КР,

Дуйшенбек Молдосанов, Эсентур Буйлашов, Бакыт Иманбаев – ветераны АГПС.
Ссылка: http://m.24.kg/video/41740/
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