Налоговый кодекс КР (новая редакция): кот в мешке для бизнеса?

6 декабря этого года в Минэкономики КР состоялась презентация новой редакции проекта Налогового кодекса страны. К сожалению, самый главный финансовый документ разрабатывался без учета мнения общественных организаций, представляющих интересы бизнеса, и без проведения анализа регуляторного воздействия.



Более того, на обсуждение Кодекса и внесение изменений отведен всего лишь месяц со дня презентации. Этого явно недостаточно на фоне растущего кома критических замечаний и возражений. Как быть?



В пресс-конференции принимают участие:



Сергей Пономарев –президент Ассоциации рынков и бизнеса в КР,



Аскар Садыков –исполнительный директор МДС КР,



Нурлан Мусуралиев – вице-президент Торгово-промышленной палаты КР,



Айжан Сатыбекова – эксперт,



Руслан Ахматбек – исполнительный директор Ассоциации молодых предпринимателей КР,



Гульнара Ускенбаева – президент Ассоциации поставщиков КР,



Дамира Долоталиева – председатель ЦК профсоюза работников рынков.